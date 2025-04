Ao menos 56 mortos em dois dias de ataques a uma cidade de Darfur

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra com o exército, anunciaram na quinta-feira que recuperaram o controle da localidade cerca de 180 quilômetros a sudoeste da cidade de El-Facher, capital do estado de Darfur do Norte, no oeste do Sudão.

A guerra mortal no Sudão eclodiu em 15 de abril de 2023, entre o general Abdel Fattah al-Burhane, chefe do exército, e seu ex-vice, Mohamed Hamdane Daglo, chefe dos paramilitares.

O exército controla o norte e o leste do Sudão, enquanto as FAR dominam partes do sul e quase toda a vasta região de Darfur, no oeste.

