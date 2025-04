Alex Balde sofre lesão na coxa e vai desfalcar Barça contra Dortmund na Champions

"Os exames realizados na manhã deste domingo no jogador do time principal Alejandro Balde confirmaram que ele sofreu uma lesão distal no músculo bíceps femoral da coxa esquerda", informou o clube catalão em um comunicado.

O Barcelona anunciou neste domingo (13) que o lateral Alex Balde sofreu uma lesão na coxa, um revés em sua busca pela tríplice coroa, sofrida durante a vitória de 1 a 0 sobre o Leganés no sábado, pela 31ª rodada da LaLiga.

"O retorno à dinâmica com a equipe será decidido com base em sua evolução", acrescentou o clube catalão.

O jogador ficará de fora do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, após vencer a partida de ida por 4 a 0 em Montjuic, e sua participação na final da Copa do Rei contra o Real Madrid, no dia 26 de abril em Sevilha, está em risco.

O espanhol teve que ser substituído na vitória do Barça sobre o Leganés. Com 70 pontos, o clube catalão tem uma vantagem de quatro pontos na LaLiga sobre o vice-líder Real Madrid.

O lateral sentiu uma fisgada em uma jogada defensiva perto do fim do primeiro tempo, quando interceptou um avanço do time adversário. Nesse momento ele pediu para ser substituído e Gerard Martín entrou em seu lugar.