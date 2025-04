Peru fecha mais de 90 portos devido às fortes ondas no Pacífico

As ondas intensas que atingem a costa peruana continuarão até a próxima quarta-feira, alertaram as autoridades navais após detectarem distúrbios desde sexta-feira.

O fenômeno, segundo especificaram as autoridades, tem origem na costa do Chile e afeta principalmente as áreas voltadas para o sul do litoral peruano.

"Hoje (sábado) tivemos intensidade moderada com momentos fortes, mas a previsão é de que essa condição se dissipe a partir de quarta-feira, dia 16", disse o capitão da fragata Enrique Barea, da Direção de Hidrografia da Marinha, ao canal de televisão estatal.

"As capitanias monitoram para determinar se os portos devem ser fechados ou não", afirmou.

Foi também recomendada a suspensão das atividades portuárias e pesqueiras, e solicitado à população que não entre no mar.