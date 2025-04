Papa Francisco visita a Basílica de Santa Maria Maior

O papa Francisco, convalescente de uma pneumonia bilateral, fez outra saída inesperada neste sábado (12) e visitou a Basílica de Santa Maria Maior para rezar, anunciou o serviço de imprensa do Vaticano no Telegram.

"No início desta tarde, o papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, às vésperas do Domingo de Ramos e da Semana Santa, parou para rezar diante do ícone da Virgem", disse o Vaticano.