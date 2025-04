Monaco atropela Olympique de Marselha (3-0) e assume vice-liderança do Francês

O Monaco venceu com autoridade por 3 a 0 o Olympique de Marselha e lhe tomou o segundo lugar da Ligue 1, atrás do PSG, já coroado campeão, neste sábado (12), pela 29ª rodada, no Stade Louis II.

Com cinco jogos restantes no campeonato francês, o Monaco (53) tem um ponto de vantagem sobre o OM (52), agora na terceira posição depois de ter sofrido quatro derrotas em cinco partidas.