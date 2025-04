EUA e Irã iniciam negociações sobre o programa nuclear em Omã

Os Estados Unidos e o Irã iniciaram conversas de alto nível neste sábado (12) sobre o programa nuclear de Teerã, sob a ameaça de uma operação militar americana se um acordo não for alcançado.

Esses são os primeiros contatos desse tipo entre os dois países desde 2018, quando o primeiro governo de Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015 entre o Irã e as principais potências para limitar seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções econômicas.

As negociações a portas fechadas serão lideradas pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, e, do lado americano, pelo enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

"Nossa intenção é chegar a um acordo justo e honroso em condições de igualdade", disse Araqchi em um vídeo transmitido pela televisão estatal iraniana.

O objetivo dessas reuniões é concluir um novo pacto com o Irã, que renegou seus compromissos e se aproxima dos níveis de enriquecimento de urânio necessários para fabricar uma bomba atômica.