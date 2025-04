Casa de praia de nº 2 de Hitler está à venda na Alemanha

Imóvel em Sylt, ilha famosa frequentada pela alta sociedade alemã, pertenceu a Hermann Göring, condenado à morte em 1946 por crimes contra a humanidade. Valor pode chegar a 18 milhões de euros, segundo imprensa alemã.A casa de praia na Alemanha do antigo número dois de Adolf Hitler, o nazista Hermann Göring (1893-1946), está à venda. O imóvel de 202 metros quadrados, com um pitoresco teto de palha e tijolos vermelhos, situado num terreno de quase 8 mil metros quadrados na ilha de Sylt e vista desimpedida para o Mar do Norte, é descrito como "joia única" e "refúgio extraordinário" pela corretora responsável. A Sylt Sotheby's Realty anunciou o negócio sem mencionar a história sombria do lugar nem citar o valor pretendido – estimado, segundo a imprensa alemã, entre 15 e 18 milhões de euros (R$ 99 milhões e R$ 119 milhões). Construída em 1937 em meio às dunas do litoral, a casa de dois pavimentos no "pitoresco" e "idílico" povoado de Wenningstedt é tombada pelo patrimônio histórico e tem especial valor porque, segundo autoridades do estado de Schleswig-Holstein, é a "única casa particular" que restou do espólio deixado pelo vice de Hitler, sendo um "importante testemunho do poder" do regime nazista. A casa foi reformada ao longo dos anos, mantendo sua fachada e desenho arquitetônico originais, mas livrando-se de vestígios daquela época, como um carpete estampado com suásticas. Vista de dentro, a julgar pelas fotos no site da imobiliária, a casa hoje repleta de móveis contemporâneos se parece com qualquer outro imóvel de alto padrão. Quem foi Hermann Göring Um dos mais proeminentes nomes do nazismo, Hermann Göring foi chefe da Luftwaffe, a Força Aérea alemã, e braço direito de Hitler, tendo exercido papel determinante no Holocausto, mas perdeu prestígio à medida em que as derrotas da Alemanha na Segunda Guerra se intensificaram. Em 23 de abril de 1945, após meses de desgaste interno e quando a derrota final alemã já era certa, Göring foi deposto do cargo de vice por Hitler, que acabaria se suicidando uma semana depois em seu bunker. Já Göring acabaria preso em 8 de maio de 1945 pelos americanos, tornando-se a maior eminência nazista a ser condenada por crimes de guerra e contra a humanidade pelo Tribunal de Nurembergue, em 1946. Mas a pena dele – morte por enforcamento – nunca chegou a ser executada: horas antes, o nazista se suicidou por ingestão de cianeto. Em 1958, a casa em Sylt foi vendida por 60 mil marcos alemães – o equivalente hoje a 168 mil euros (R$ 1,1 milhão) – pela viúva de Göring, Emmy, aos donos da fabricante de sandálias Birkenstock. A família de empresários ocupou o imóvel por quase 40 anos antes de vender o imóvel em 2019, numa transação estimada em 12 milhões de euros. Balneário tradicionalmente frequentado pelas classes mais abastadas da Alemanha, Sylt atraiu manchetes negativas na Alemanha em maio de 2024, com a divulgação de um vídeo registrado numa casa noturna de alto padrão que mostrava jovens entoando palavras de ordem xenófobas ao ritmo da canção L'amour toujours, do DJ italiano Gigi D'Agostino. Pelo menos um dos participantes parecia fazer a saudação nazista enquanto imitava com os dedos o bigode de Hitler. ra (dpa, ots)