Bolsonaro passa mal e é internado com urgência no RN

Ex-presidente sentiu dores abdominais e foi transferido de helicóptero a Natal. Quadro de saúde não é grave, diz equipe médica.O ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) sentiu fortes dores abdominais na manhã desta sexta-feira (11/04) e foi internado às pressas em uma unidade pública de saúde no município de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Após ser medicado, Bolsonaro foi transferido de ambulância até um campo de futebol, de onde foi levado em um helicóptero da Polícia Militar a um hospital particular em Natal. O vereador Carlos Bolsonaro , filho do ex-presidente, informou nas redes sociais que seu pai sentia dores desde a madrugada, mas foi piorando quando iniciou compromissos políticos no município. Ele estava na região como parte de uma agenda do Partido Liberal para fortalecer a presença da sigla no Nordeste. Segundo o vereador, as dores são consequência da facada que Bolsonaro sofreu em 2018. O ex-presidente foi submetido a exames e estava lúcido, com estado de saúde estável, durante o deslocamento à capital. Ele segue internado no Hospital Rio Grande e não há previsão de alta. O diretor geral do hospital, Luiz Roberto Fonseca, afirmou que Bolsonaro foi admitido com inchaço e dor abdominal, mas com sinais vitais estáveis, e será submetido a um tratamento antibacteriano. "Por enquanto, não há necessidade de cirurgia", disse Fonseca. No final da tarde, o ex-presidente publicou mas redes sociais uma foto em que aparece acamado no hospital. Ele diz estar sem febre e com boa evolução clínica. "A causa foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018", escreveu. "Agradeço de coração aos médicos e enfermeiros dos hospitais de Santa Cruz e de Natal, que me atenderam com rapidez, dedicação e competência, bem como a eficiência no transporte realizado pela Polícia Militar/RN", continuou. O apoio logístico da PM foi prestado pela governadora Fátima Bezerra (PT). Cirurgias frequentes Desde o atentado de 2018, Bolsonaro já passou por cinco cirurgias abdominais. Em 2019, precisou de intervenção cirúrgica para reconstruir o intestino e corrigir lesões no fígado. Entre 2021 e 2022, precisou corrigir aderências intestinais e tratar uma obstrução intestinal. No ano seguinte, passou por uma nova operação para corrigir uma hérnia de hiato. Agenda política O PL divulgou uma nota oficial pedindo orações pela recuperação do ex-presidente. Segundo o partido, a agenda de Bolsonaro foi cancelada para que ele se recupere. Apesar de estar inelegível às eleições presidenciais de 2026, o ex-presidente vem se mobilizando politicamente. O objetivo do projeto Rota 22, que se iniciava hoje com a presença de Bolsonaro, era visitar municípios que receberam obras de sua gestão à frente do governo federal. No Rio Grande do Norte, ele também estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL). "Nós esperamos que seja uma intercorrência mais simples, que não haja necessidade de intervenção cirúrgica. [...] O presidente Bolsonaro, ao contrário de outros, de fato sofreu uma facada, que tem dado a ele e a sua saúde sérios problemas", disse Marinho em um vídeo publicado nas redes sociais. gq (ots)