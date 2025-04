Violência deixa futebol chileno de luto após mortes de dois torcedores

A violência tomou conta do futebol chileno após a morte de dois torcedores do Colo Colo em uma confusão antes de uma partida da Copa Libertadores na quinta-feira, um fenômeno que não foi erradicado dos campos de futebol do país, apesar dos esforços oficiais.

Faltava pouco mais de uma hora para o início da partida entre Colo Colo e Fortaleza, pelo Grupo E do torneio continental, quando a tragédia ocorreu. Cerca de 150 pessoas criaram um tumulto ao tentar forçar a entrada no estádio Monumental de Santiago.