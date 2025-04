Trump 'otimista' sobre um acordo com a China apesar das retaliações tarifárias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "otimista" sobre a possibilidade de chegar a um acordo comercial com a China, disse a Casa Branca nesta sexta-feira (11), apesar da guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo.

"O presidente deixou muito claro que está aberto a um acordo com a China", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres. "Ele está otimista", acrescentou.