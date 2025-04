Trump ameaça México com tarifas se país não cumprir com compartilhamento de água na fronteira

No mês passado, os Estados Unidos interromperam algumas remessas de água para Tijuana, mas agora o tom da ameaça se intensificou, já que a possibilidade de taxas comerciais voltou à mesa, apesar da promessa da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nos últimos dias, de cumprir "pouco a pouco". De acordo com Trump, o México deve 1,6 bilhão de metros cúbicos de água e não está apenas "violando" suas obrigações, mas também "roubando água" dos fazendeiros do Texas.

Quando as negociações comerciais pareciam estar avançando, uma nova frente está surgindo entre os Estados Unidos e o México: o compartilhamento de água na fronteira. Na quinta-feira, 10, o presidente Donald Trump ameaçou o México com tarifas e até mesmo sanções, caso o país não pague a água que deve ao Texas, de acordo com um tratado bilateral de 1944 que gerencia o compartilhamento de água de três bacias hidrográficas fronteiriças, uma questão cada vez mais delicada em face das secas crescentes.

Nesta sexta, 11, ela afirmou em entrevista que o tratado com os Estados Unidos é "justo" e que a temporada de chuvas no país deve ajudar a enviar mais água para os americanos. "Estamos buscando outras alternativas para podermos cumprir com o tratado", disse ao projetar uma negociação "razoável" entre as duas nações para a situação.

O líder norte-americano alega que isso levou ao fechamento da única usina de açúcar do Estado no ano passado. "Isso é muito injusto", escreveu ele na rede social Truth. "Continuaremos a aumentar as consequências, incluindo tarifas, e talvez até sanções, até que o México honre o tratado e dê ao Texas a água que lhe é devida."

Com uma janela de cinco anos, o México pode arcar com uma dívida de água nos primeiros quatro anos e saldá-la no quinto, o que levou o país a atrasar os pagamentos até a chegada de furacões ou tempestades. Isso irrita os agricultores do Texas, que precisam de um suprimento de água confiável. No ciclo atual, que começou em 2020, o México entregou cerca de um quarto do que deve para o período de cinco anos que termina em outubro de 2025.

Carlos de la Parra, um acadêmico que passou mais de 30 anos estudando a água na fronteira, explicou que, embora haja "um atraso considerável" nos pagamentos do México, não se pode dizer que o país esteja violando o tratado porque o ciclo atual de pagamento ainda não foi concluído. A questão é uma prioridade para o Texas, como o senador republicano Ted Cruz deixou claro durante a audiência do novo embaixador dos EUA no México, Ron Johnson, no mês passado. Cruz insistiu então que "custos reais" deveriam ser impostos ao México pelo não pagamento da água, já que as indústrias dos EUA estão "morrendo" como resultado.

Johnson, que foi ratificado como embaixador na quarta-feira, 9, comprometeu-se a garantir que o México cumpra todas as suas obrigações, incluindo "o tratado de água com o Texas" e "proteger a fronteira e interromper o fluxo de fentanil".