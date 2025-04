Novos comandantes de Hamas operam em segredo

O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, o comandante d seu braço armado, Mohamed Deif, e Yahya Sinwar, o mentor do ataque de 7 de outubro, foram mortos, assim como outros comandantes e figuras políticas.

"A personalidade de Yahya Sinwar era bastante única", e seus apoiadores o consideravam um "herói", diz Laetitia Bucaille, professora de sociologia política no INALCO, Instituto de Estudos do Oriente Médio, em Paris.

"Esses golpes não representam uma crise existencial; o Hamas tem sua própria maneira de administrar as instituições", diz. "Israel não será capaz de erradicá-lo".

Sob condição de anonimato, um membro do braço político do Hamas descreve como o executivo do movimento opera, como vota em suas decisões e como as implementa. Seus integrantes políticos são nomeados pelo Conselho Shura, o equivalente a um Parlamento, disse.

"Não saberemos os nomes dos novos líderes. Há uma estratégia para manter suas identidades em segredo e preservar um senso de poder coletivo", diz Leila Seurat, do Centro Árabe de Pesquisa e Estudos Políticos, em Paris.