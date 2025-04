McLaren confirma sua força no 2º treino livre do GP do Bahrein

Os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, mostraram que continuam em grande fase: eles registraram os dois tempos mais rápidos na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein, a quarta etapa do Mundial de F1, nesta sexta-feira (11). Já ao cair da noite no Circuito Internacional de Sakhir, e sob temperaturas mais amenas do que as do primeiro treino livre e que poderão ser semelhantes às da corrida de domingo, Piastri completou a volta na pista em 1 minuto, 30 segundos e 505 milésimos de segundo, superando seu companheiro de equipe Norris, atual líder do Mundial, por 154 milésimos de segundo.

O australiano e o britânico demonstraram a potência de seus carros laranja no circuito altamente técnico de 5.412 km, relegando George Russell (Mercedes) ao terceiro lugar, mais de meio segundo atrás. Max Verstappen (Red Bull), vencedor do GP do Japão em Suzuka no último domingo e segundo colocado no Mundial, apenas um ponto atrás de Norris, terminou 825 milésimos atrás, na sétima posição. "Estávamos basicamente indo muito devagar em todas as voltas e, honestamente, não foi muito divertido", lamentou o holandês. O atual tetracampeão mundial foi ultrapassado pelo novato francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, equipe satélite da Red Bull.

O jovem piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, também brilhou ficando em quinto lugar. - Tsunoda novamente atrás de Lawson - E a difícil situação da Red Bull não parece ter melhorado com a chegada do piloto japonês Yuki Tsunoda (18º), seis posições atrás de Liam Lawson (Racing Bulls), piloto que ele substituiu na Red Bull semanas atrás.

A sessão foi particularmente importante para as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que estavam equipadas com novas peças e esperavam competir com os melhores depois de três Grandes Prêmios decepcionantes. O monegasco terminou em quarto lugar, alguns milésimos de segundo atrás de Russell. O britânico heptacampeão mundial está mais de um segundo atrás do melhor tempo de Piastri, na oitava colocação. Outro ex-campeão mundial, o espanhol Fernando Alonso, 15º mais rápido, sofreu com problemas mecânicos quando o volante de seu Aston Martin se soltou.