Inflação argentina sobe para 3,7% ao mês em março, antes de acordo com FMI

A notícia surge em um mês sacudido por turbulências no âmbito doméstico, diante da sangria de reservas do Banco Central e da expectativa por eventuais modificações no regime cambiário após o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A inflação mensal sofreu um repique pelo segundo mês consecutivo.

O índice foi impulsionado pelos setores "Educação" (21,6%) e "Alimentos e bebidas" (5,9%).

A inflação interanual, ao contrário, voltou a se moderar para 55,9%, abaixo dos 66,9% em 12 meses de fevereiro.