Governo Trump começará a vender visto de residência 'gold card' por US$ 5 mi na semana que vem

O "gold card" ("cartão ouro"), um visto de residência permanente nos Estados Unidos, começará a ser vendido por US$ 5 milhões (cerca de R$ 29 milhões) a partir da próxima semana, informou Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos em uma reunião na quinta-feira, 10. "O cartão Trump está vindo aí. Estou muito animado", disse Lutnick na ocasião, na presença do presidente Donald Trump. As inscrições serão disponibilizadas no site do Departamento do Comércio.

Trump apresentou o primeiro "gold card" físico em conversa com jornalistas no último dia 3. O presidente afirmou aos repórteres que ele é o primeiro comprador do cartão. O cartão é dourado e possui uma ilustração de Trump em primeiro plano. Há ainda estrelas em volta das palavras "The Trump Card".