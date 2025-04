Goleiro Maignan sofre traumatismo craniano na goleada do Milan sobre a Udinese (4-0)

O goleiro francês do Milan, Mike Maignan, sofreu uma lesão na cabeça após um choque com um companheiro de equipe durante a goleada de 4 a 0 sobre a Udinese nesta sexta-feira (11). Aos 51 minutos desta partida que abriu a 32ª rodada do Campeonato Italiano, Maignan saiu da área para interceptar um contra-ataque do time de Udine e se chocou frontalmente com o lateral-direito espanhol Álex Jiménez.

O goleiro caiu no chão e foi cercado rapidamente pelos companheiros, que chamaram com urgência os serviços médicos, que o retiraram em uma maca. O Milan informou que Maignan sofreu um "ferimento na cabeça" e estava "consciente". A duração de sua indisponibilidade não foi especificada, a dias da partida de volta da semifinal da Copa da Itália contra a Inter em 23 de abril, a última competição na qual o clube pode salvar sua temporada decepcionante. Jiménez tentou permanecer no jogo por alguns minutos antes de ser substituído, visivelmente abalado.

No momento do incidente, o Milan de Maignan, que foi substituído por Marco Sportiello, estava vencendo por 2 a 0 na reta final do primeiro tempo, com um golaço do ponta-esquerda português Rafael Leão (42') e um de cabeça do zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic (45'). No início da segunda etapa (51'), ocorreu o choque que deixou todos os torcedores perplexos no Estádio Friuli (Bluenergy Stadium). Os 'rossoneri' acabaram goleando por 4 a 0, depois que o lateral-esquerdo Théo Hernandez ampliou com uma bomba de pé esquerdo (74') e o meio-campista holandês Tijjani Reijnders (81') fechou o placar.

Apesar da goleada, o Milan permanece em nono lugar com 52 pontos, quatro atrás do sexto colocado, última posição que garante acesso às competições europeias. "Há sempre uma atmosfera estranha em Udine (...) Os ultras da Udinese fizeram muito barulho, especialmente no início do segundo tempo. Estamos todos pensando no Mike", disse Rafael Leão. Mike Maignan retornava a Udine quinze meses após ter sido alvo de insultos racistas, o que levou ao banimento de cinco torcedores. Mas desta vez, a reação dos anfitriões foi no sentido oposto.

O técnico do Milan, Sérgio Conceição, elogiou a atitude da torcida após a contusão de Maignan: "Tenho que parabenizá-los, eles vaiaram o jogador, aplaudiram o homem. Foi um gesto muito bonito, como raramente vi", afirmou.