Erdogan acusa Israel de querer 'dinamitar' a 'revolução' na Síria

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Israel está tentando dinamitar a revolução de 8 de dezembro, inflamando as afiliações étnicas e religiosas e colocando as minorias da Síria contra o governo", disse Erdogan em um fórum diplomático na cidade de Antalya, no sul do Mediterrâneo.

Turquia e Israel anunciaram esta semana que iniciaram negociações no Azerbaijão para evitar uma escalada na Síria.

Israel lança ataques aéreos com frequência na Síria e intensificou essas ações desde a queda de Assad.

"Israel está se tornando um país problemático que ameaça diretamente a estabilidade da região, especialmente com seus ataques contra o Líbano e a Síria", disse Erdogan.