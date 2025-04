CBF pede que Fortaleza seja declarado vencedor do confronto contra Colo Colo após confusão na Libertadores

A CBF pediu à Conmebol "a vitória do Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em razão da responsabilidade do clube mandante" nos incidentes, disse em um comunicado a CBF.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu, nesta sexta-feira (11), que o Fortaleza seja declarado vencedor da partida de quinta-feira contra o Colo Colo em Santiago pela Copa Libertadores depois que dois torcedores locais morreram em uma confusão pouco antes do início do jogo.

Segundo informação do Ministério Público chileno, as vítimas eram dois jovens de 18 e 13 anos.

Esse pedido atende ao previsto "no Código Disciplinar da Conmebol", acrescentou a nota. Duas pessoas morreram em uma confusão quando diversos torcedores tentavam entrar à força, provavelmente sem ingressos, no estádio Monumental em Santiago, para a partida pela segunda rodada do grupo E da Copa Libertadores.

Apesar dos incidentes, a partida não foi suspensa e aos 65 minutos de jogo, quando o placar estava 0-0, o árbitro interrompeu a partida depois que torcedores do Colo Colo invadiram o campo. Quase duas horas depois, a Conmebol anunciou que o encontro havia sido "cancelado" por falta de garantias.

Fora do estádio Monumental, os torcedores do Colo Colo entraram em confronto com a polícia, que tentou dispersá-los com jatos d'água, constatou um fotógrafo da AFP.

O Ministério Público abriu uma investigação para esclarecer as causas da morte dos dois torcedores.