Alcaraz derrota Fils e enfrenta Davidovich na semifinal em Monte Carlo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, derrotou o francês Arthur Fils (15º) nesta sexta-feira (11) e avançou às semifinais contra o compatriota Alejandro Davidovich (42º).

Alcaraz conseguiu conter a força de Fils em uma vitória com as parciais 4-6, 7-5 e 6-3, no duelo mais importante do dia no Masters 1000 de Monte Carlo.