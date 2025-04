Afeganistão executa quatro homens condenados por assassinato

Os condenados foram executados com tiros sob os olhares de dezenas de milhares de pessoas em três cidades do Afeganistão. Este é o maior número de execuções em um único dia desde 2021.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na quinta-feira, as autoridades locais convocaram os funcionários públicos e cidadãos a comparecer e "participar do ato", durante o qual proibiram câmeras e celulares para evitar a divulgação de imagens.

Dois homens foram executados diante de quase 20.000 pessoas no estádio de Qala-I-Naw, a capital da província de Badghis, na região noroeste do país, com base no princípio islâmico da lei de talião, anunciou a Suprema Corte.

As famílias das vítimas foram consultadas sobre um possível indulto aos acusados, mas se recusaram a perdoar os condenados, acrescentou a Suprema Corte.

Os dois condenados "estavam sentados, de costas para nós", contou à AFP Mohamed Iqbal Rahimyar, um homem de 48 anos que compareceu ao estádio.