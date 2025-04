Principal grupo da yakuza se compromete a acabar com guerras internas

O principal grupo do crime organizado do Japão se comprometeu por escrito com as autoridades a acabar com suas guerras internas, informou a polícia à AFP.

Dirigentes da yakuza (grupo de crime organizado) Yamaguchi-gumi compareceram na segunda-feira à sede da polícia em Hyogo para entregar a carta, na qual afirmam que o grupo "acabaria com todos os combates internos" e prometeram "não criar problemas", informou uma fonte policial.