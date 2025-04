Preço do petróleo cai fortemente por guerra comercial dos EUA

O petróleo caiu fortemente nesta quinta-feira (10), pressionado pela confirmação de que as tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos chineses já alcançam 145%, destruindo parte das esperanças de uma desaceleração na guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump. O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caiu 3,28%, para 63,33 dólares.

Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, recuou 3,66%, para 60,07 dólares. O petróleo, que já havia registrado queda na manhã desta quinta-feira, perdeu ainda mais valor com a abertura em baixa da bolsa de Wall Street e a assinatura, nas primeiras horas do dia, de um decreto presidencial expondo as últimas novidades da política comercial dos Estados Unidos. Como Trump havia anunciado na véspera, a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos está se beneficiando de um adiamento temporário das tarifas recíprocas que lhes seriam aplicadas. De qualquer forma, desde sábado, esses países continuam sujeitos a tarifas adicionais de 10% sobre suas exportações para a maior potência mundial.

A Casa Branca decidiu concentrar seu ataque na China. Segundo o decreto assinado nesta quinta-feira, as tarifas para produtos "made in China" serão de 145%, já que aos 125% anunciados na quarta-feira somam-se mais 20% aplicados à China no âmbito do combate ao tráfico de fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos. Isso "significa que o comércio entre as duas maiores economias do mundo será paralisado", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.