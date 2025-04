Palmeiras vence Cerro Porteño (1-0) e é líder isolado do Grupo G da Libertadores

O Palmeiras assumiu a liderança isolada do Grupo G da Copa Libertadores-2025 com uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira (9), conquistando assim sua segunda vitória em duas partidas.

Um gol do colombiano Richard Ríos aos 41 minutos, após boa jogada coletiva, deu ao Palmeiras um gosto de vingança sobre o Cerro Porteño pelas ofensas e insultos racistas sofridos por seu jogador Luighi na partida da Libertadores Sub-20 do mês passado, quando os dois times se enfrentaram em Assunção.