'Nossos filhos estão em perigo', alertam famílias de reféns após retomada da ofensiva israelense em Gaza

A mãe de um soldado israelense mantido refém em Gaza anseia pelo seu retorno, mas, assim como muitos familiares, ela teme que novos bombardeios israelenses coloquem ainda mais em risco as vidas dos reféns.

"Não sabemos muita coisa. A única coisa certa é que a pressão militar sobre Gaza põe os reféns em perigo", disse.

Dos 251 reféns capturados durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, 58 permanecem em Gaza, incluindo 34 que o Exército israelense acredita estarem mortos.

Uma trégua, que durou de 19 de janeiro a 17 de março, permitiu a libertação de 25 reféns e a devolução dos corpos de oito deles que morreram em cativeiro, em troca da libertação de quase 1.800 prisioneiros palestinos.

O cessar-fogo terminou em 18 de março, quando Israel retomou sua ofensiva em Gaza com bombardeios intensos, após semanas de desacordo com o Hamas sobre as próximas fases da trégua.