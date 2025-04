Mulher denuncia jogador Payet, do Vasco, por "violência física e psicológica"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a denúncia, datada de 29 de março, Larissa Ferrari, 28 anos, afirma ter sido "agredida por Dimitri Payet, deixando marcas em seu corpo, e sofreu violência física, moral, psicológica e sexual".

A AFP entrou em contato com o perfil do jogador no Instagram e com o Vasco da Gama, mas não obteve resposta imediata.

A denunciante disse à AFP que conheceu Dimitri Payet pelo Instagram em agosto do ano passado e que logo iniciaram um relacionamento amoroso.

Apesar de viver no Paraná, a torcedora do Vasco afirma ter ido diversas vezes ao Rio para visitar o jogador.