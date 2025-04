Lyon arranca empate (2-2) contra United na ida das quartas da Liga Europa

O time francês abriu o placar com um gol do meio-campista argentino Thiago Almada, ex-Botafogo (26').

No New Tottenham Hotspur Football Stadium, no norte de Londres, o time do técnico Ange Postecoglou começou perdendo com um gol de Hugo Ekitike logo aos 6 minutos, mas Pedro Porro empatou aos 26.

O Tottenham cercou o gol do Frankfurt no segundo tempo, mas não conseguiu encontrar o gol da vitória após acertar a trave duas vezes.

O resultado coloca ainda mais pressão sobre Postecoglou, que precisa de uma vitória memorável na partida de volta, na Alemanha, em 17 de abril, para manter vivas as esperanças de conquistar o primeiro troféu do clube desde a Copa da Liga inglesa de 2008.