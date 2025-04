Greve geral contra Milei tem adesão parcial na Argentina

A adesão foi alta entre os funcionários públicos, mas muitas lojas estavam abertas e parte do transporte público circulava nesta quinta-feira (10) na Argentina, em greve geral contra as medidas de austeridade do presidente Javier Milei.

Estações de trem e metrô estavam vazias, e mais de 250 voos foram cancelados nesta terceira paralisação liderada pelos principais sindicatos desde que Milei chegou ao poder em dezembro de 2023.