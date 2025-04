Flamengo perde para Central Córdoba (2-1) no Maracanã pela 2ª rodada da Libertadores

O Flamengo foi surpreendido ao perder para o argentino Central Córdoba por 2 a 1 nesta quarta-feira (9) pela segunda rodada da Copa Libertadores-2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No entanto, o Central Córdoba conseguiu resistir bem aos ataques locais e, com rápidos contra-ataques, chegou perto de marcar o terceiro gol.

Obrigado a reagir, o Flamengo do técnico Filipe Luís partiu para o ataque no segundo tempo e conseguiu diminuir em uma linda cobrança de falta do uruguaio Nico de la Cruz (61').

Esses foram os dois primeiros gols da história do time de Santiago del Estéreo na Copa Libertadores, depois de ter empatado em 0 a 0 em casa com a LDU na semana passada, na estreia na principal competição continental de clubes.

O Flamengo insistiu e quase empatou nos acréscimos num lance em que o atacante Bruno Henrique acertou a trave (90'+7).

O time carioca contou com a volta do atacante Pedro, que entrou no segundo tempo. Ele havia ficado afastado dos gramados durante seis meses devido a uma lesão no joelho.

A vitória coloca o time argentino provisoriamente na liderança do Grupo C, com quatro pontos, seguido pelo Flamengo, com três, enquanto se aguarda o outro jogo da fase de grupos, entre LDU e Deportivo Táchira, também nesta quarta-feira. O time equatoriano tem um ponto e a equipe venezuelana não tem nenhum.