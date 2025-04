Excesso de peso, fiscalização frágil: por que a casa noturna na Rep. Dominicana desabou?

Quanto tempo é possível ficar em pé com muito peso em cima da cabeça? Esta pergunta se aplica a edifícios como a casa noturna que desabou na República Dominicana: especialistas acreditam que um excesso de peso na estrutura combinado com uma pobre fiscalização desencadearam a tragédia. O teto da Jet Set desabou na madrugada de terça-feira (8) durante o show do cantor popular Rubby Pérez, que morreu junto com mais de 200 outras pessoas em uma das maiores tragédias do país.

Por que houve o colapso? O governo prometeu que uma investigação acompanhará os esforços de resgate. - "Não tinha estrutura" - Raúl Galván estava procurando notícias de seu genro Wilton Patita, de 40 anos. Ele estava esperando com sua filha Luz Maria (36) sentado ao lado do carro de Patita, que ainda está no estacionamento onde ele parou para ir ao show. "Estamos desesperados", disse Galván, 58 anos, à AFP. "Eles têm que fazer uma investigação rigorosa", exigiu. "Parece que não tinha estrutura, não tinha hastes e foi por isso que desabou".

Os especialistas concordam. A Jet Set tinha 52 anos. Funcionava desde 1994 em um edifício construído para abrigar um cinema. Era uma estrutura de altura dupla com paredes pretas. Em uma vista aérea, é possível ver o buraco deixado pelo teto que desabou e, no meio, máquinas de ar-condicionado e instalações elétricas que pesavam toneladas.

"Imagine que você coloque dois ou três sacos de cimento de 42,5 kg sobre sua cabeça... seus pés não o sustentarão", explicou Persio Díaz, professor de Engenharia Civil da Universidade Autônoma de Santo Domingo (UASD). "Se você sobrecarregar uma estrutura, ela não o sustentará". - Incêndio prévio - No interior da Jet Set: um grande salão, amplo, com uma pista de dança iluminada, um globo de espelhos, assim como grandes e pesados alto-falantes e jogos de luz.

O arquiteto Garivalddy de Aza analisou no Instagram a laje do telhado, "enorme, sem uma única coluna para aliviar a carga" da estrutura. "O telhado desmoronou com o seu próprio peso". Também não tinha colunas grossas nas laterais, disse ele. "Os apoios não foram suficientes para resistir ao peso", disse Díaz, acrescentando que "o tempo também pode produzir corrosão em aços".