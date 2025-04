Escândalo de agressões sexuais em colégio católico da França atinge primeiro-ministro

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, comparecerá em 14 de maio ante uma comissão parlamentar que investiga supostas agressões sexuais em escolas, depois que um ex-gendarme o acusou de "intervir" em relação a um sacerdote acusado de estupro em 1998.

O aliado do presidente Emmanuel Macron sempre rechaçou qualquer intervenção em relação às denúncias na escola Congregação de Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus de Betharram, que vários de seus filhos frequentaram no sudoeste da França.