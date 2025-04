Dérbi de Roma esquenta 'Top 4' do campeonato italiano

Em meio a uma Serie A bastante indefinida, Lazio (6ª, 55 pontos) e Roma (7ª, 53 pts) se enfrentam no sempre acirrado clássico da 'Cidade Eterna' no domingo às 15h45 (horário de Brasília), com o 'Top 4' sendo o objetivo das duas equipes.

A Roma, revitalizada pelo veterano técnico Claudio Rainieri que voltou da aposentadoria, não perde no campeonato desde o distante 15 de dezembro, uma sequência de 15 partidas, embora nesse período a equipe tenha se despedido da Liga Europa nas oitavas de final ao ser eliminada pelo Athletic Bilbao, e da Copa da Itália nas quartas de final pelo Milan.