Conmebol investiga Palmeiras por gesto racista de torcedor na Libertadores Conmebol investiga Palmeiras por gesto racista de torcedor na Libertadores

Uma fonte da Conmebol confirmou à AFP nesta quinta-feira (10) o início da investigação sobre racismo, semanas depois que o Cerro Porteño foi punido por atos do mesmo tipo protagonizados por seus torcedores contra os jogadores do Palmeiras que disputavam um torneio sub-20 em Assunção.

A Conmebol abriu um processo contra o Palmeiras por um gesto racista de um torcedor no Allianz Parque na quarta-feira (9) durante a vitória do clube paulista por 1 a 0 contra o Cerro Porteño, pela Libertadores da América.

Imagens divulgadas nas redes sociais na noite de quarta mostram um 'torcedor' com a camisa do Palmeiras imitando um macaco para os torcedores do Cerro Porteño.

Nesta quinta-feira, o time paulista informou que identificará e punirá o torcedor que fez gestos racistas.

"Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação", disse o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, em um comunicado em suas redes sociais.

Com um sistema de biometria facial, o clube "já trabalha para identificar" o torcedor, que será bloqueado para comprar ingressos para as partidas do time.