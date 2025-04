Clínica australiana de FIV admite que transferiu embrião errado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Devido a um erro humano, o embrião de outra paciente foi descongelado e transferido. "Todos nós no Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos. Continuaremos dando apoio aos pacientes neste momento tão angustiante", disse na noite desta quinta-feira o responsável pela clínica, Michael Knaap.

O centro reportou o incidente aos reguladores. A ministra de Serviços Sociais da Austrália, Amanda Rishworth, disse nesta sexta-feira (11) à emissora Channel Nine que é "imperativo" restaurar a confiança no sistema de fertilização in vitro. "Como alguém que teve um bebê por FIV, isso me parte o coração. Não consigo imaginar a angústia que essa família ou essas famílias estão sentindo."

djw/lec/tym/tc/dbh/atm/lb