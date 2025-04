China reduziá 'moderadamente' o número de filmes dos EUA exibidos oficialmente em seu território

Ao contrário do tom mais conciliador que adotou em relação ao resto do mundo, o presidente americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira um aumento nas tarifas sobre os produtos chineses importados.

Ele as aumentou para impressionantes 125%, e o Ministério do Comércio chinês prometeu, nesta quinta-feira, que a China "lutará até o fim" se Washington continuar sua campanha hostil de cobranças excessivas de tarifas.

"As más práticas do governo dos EUA, que incluem o abuso de tarifas contra a China, só podem reduzir ainda mais a popularidade dos filmes americanos entre os espectadores chineses", disse um porta-voz do Gabinete Nacional de Cinema.

"Seguiremos as regras de mercado, respeitaremos as escolhas dos espectadores e reduziremos moderadamente o número de filmes americanos importados", enfatizou em um comunicado divulgado em resposta a uma pergunta sobre as repercussões da guerra comercial.

A China é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, atrás dos Estados Unidos.