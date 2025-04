Chelsea e Betis ficam perto das semifinais da Conference League

O Chelsea, grande favorito ao título da Conference League, deu um passo gigante rumo às semifinais do torneio ao vencer, por 3 a 0, o polonês Legia em Varsóvia, pelo jogo de ida das quartas de final.

Tyrique George abriu o placar no início do segundo tempo (49') e o atacante Noni Madueke, que havia começado o jogo no banco de reservas, garantiu o triunfo com uma dobradinha (57' e 74').