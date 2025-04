Charles III e Camilla visitam o túmulo de Dante, pai da língua italiana

O rei Charles III e a rainha Camilla visitaram, nesta quinta-feira (10), o túmulo do poeta Dante, em Ravena, no último dia de sua visita de Estado à Itália, marcada por um encontro com o papa Francisco e por um discurso do monarca britânico perante o Parlamento italiano.

Milhares de pessoas que agitavam bandeiras britânicas aplaudiram quando o rei e a rainha chegaram ao centro histórico desta cidade do nordeste e cumprimentaram os transeuntes.