Cazaquistão espera arrecadar US$13 mi com show de Jennifer Lopez

O Cazaquistão anunciou nesta quinta-feira (10) que espera arrecadar o equivalente a 13 milhões de dólares (78 milhões de reais) graças ao show de Jennifer Lopez, considerado o maior desde a independência da União Soviética em 1991.

A performance da cantora e atriz americana, de 55 anos, está prevista para 1º de agosto na capital, Astana, localizada no meio das estepes do nono maior país do mundo.