Câmara de Representantes dos EUA aprova projeto que pretende limitar medidas dos juízes

Aprovado com 219 votos a favor e 213 contra, o texto segue agora para o Senado, onde praticamente não tem chances de ser aprovado.

Embora os republicanos tenham a maioria de 53 das 100 cadeiras no Senado, as normas da Câmara Alta exigem 60 votos para que a proposta seja aprovada.

O texto pretende restringir o alcance das decisões dos juízes federais. Eles não poderiam mais impor medidas cautelares com aplicação nacional, as decisões seriam limitadas apenas às partes diretamente envolvidas no caso.

"Estamos enfrentando sentenças de ativistas e restaurando o equilíbrio de poder", declarou o congressista republicano Darrell Issa, autor do projeto de lei.

A Casa Branca apoiou o projeto de lei e afirmou que os tribunais federais ativistas estão usando as ordens judiciais "como arma para tentar minar os poderes legítimos do presidente Trump".