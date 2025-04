Brasil volta a exigir visto para cidadãos dos EUA, Canadá e Austrália nesta quinta, 10

O Brasil , a partir desta quinta-feira, 10, volta a exigir visto para que os cidadãos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos possam entrar no País. Confira mais abaixo como solicitar o visto.

Entretanto, vale destacar que, mesmo após a ação, o MRE informa que o governo brasileiro segue em negociação com as localidades para que não seja necessária uma autorização migratória prévia de entrada nos países.

Apenas até fevereiro de 2025, de acordo com dados do painel de Chegadas de Turistas Internacionais ao Brasil da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil recebeu 153.974 turistas estadunidenses, 24.272 canadenses e 13.982 australianos.

Confira abaixo como solicitar o visto

Os viajantes destes países que chegam ao Brasil por via aérea, marítima ou terrestre, devem solicitar o visto online no site eVisa, com taxa de US$ 80,9, aproximadamente R$ 470 (considerando a cotação do dólar de hoje, 10). A estada desses visitantes no Brasil não poderá exceder 90 dias.