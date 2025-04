UE busca resposta equilibrada entre negociação e retaliação às tarifas dos EUA

O objetivo declarado da UE é chegar a um acordo com o governo do presidente americano, Donald Trump, para evitar uma guerra comercial total.

Em março, ele anunciou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio e, em seguida, anunciou tarifas de 25% sobre todos os carros fabricados no exterior, medidas que entraram em vigor na semana passada.

A UE não anunciou como pretende responder, mas França, Alemanha e Áustria sugeriram atacar as principais empresas de tecnologia dos EUA se as negociações não produzirem resultados.

A UE insiste que busca uma solução negociada. "Mais cedo ou mais tarde, estaremos sentados à mesa de negociações", disse o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, na segunda-feira, à espera de um "compromisso mutuamente aceitável".

Sefcovic fez várias viagens a Washington para tentar encontrar uma solução negociada. A UE ofereceu inclusive tarifas zero sobre os bens industriais, mas esses esforços não mudaram a situação.

Um problema pode ser saber se o bloco está falando com as pessoas certas. Por exemplo, a UE admitiu que o influente assessor comercial de Trump, Peter Navarro, não participou das discussões.

As autoridades dos EUA identificaram problemas que, segundo elas, foram causados por regulamentações de saúde e segurança da UE, padrões ambientais e impostos sobre valor agregado.

"Qualquer um que queira vir falar conosco, que fale sobre a redução de suas barreiras não tarifárias", disse Navarro na segunda-feira, em uma entrevista à CNBC.

"A Europa tem uma taxa de IVA de 19%, não podemos competir com isso", afirmou.

As autoridades em Washington também criticam as normas da UE sobre as plataformas digitais que, segundo elas, tratam as empresas americanas de forma injusta.

