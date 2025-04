Tragédia na República Dominicana: o que se sabe sobre desabamento da casa noturna

Rubby Pérez estava cantando no palco quando o teto do local onde ele se apresentava em Santo Domingo desabou.

Dezenas de pessoas se reuniram ao redor da casa noturna, do lado de fora dos hospitais e do necrotério, em busca de notícias dos familiares.

As autoridades enviaram 370 socorristas ao local, que, visto de cima, revelava um enorme buraco no teto desabado.

O teto do Jet Set desabou às 00h44, horário local, de terça-feira (01h44 em Brasília). Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que tudo ficou escuro enquanto Pérez cantava.

O que se sabe sobre o desabamento da casa noturna Jet Set em 8 de abril, onde as autoridades correm contra o relógio em busca de sobreviventes.

Roberto Antonio Pérez Herrera fez todo o Caribe dançar sob o nome de Rubby com sucessos como "Volveré", "Enamorado de Ella" e "Buscando tus besos". Ele foi uma das vozes mais emblemáticas do merengue.

"No caso dos mortos, subiu para 113 nesta manhã", disse Méndez.

O diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, informou 113 mortes nesta quarta-feira.

Outros artistas latinos prestaram homenagem à "voz mais alta do merengue".

"O amigo e ídolo de nosso gênero acaba de falecer", lamentou outra lenda desse ritmo dançante, Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez alcançou a fama há mais de quatro décadas.

O local tem capacidade para 700 pessoas sentadas e cerca de 1.000 em pé. O canal SIN informou que havia 267 reservas naquela noite, algumas com até 10 pessoas.

Antecedentes

O desabamento da Jet Set é uma das maiores tragédias da República Dominicana, país caribenho que reorientou com sucesso sua economia para o turismo, com mais de 11 milhões de visitantes em 2024, segundo o Ministério do Turismo.

Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo. Quatro edifícios foram destruídos e outros nove foram danificados.

Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma prisão em Higüey (leste) morreram em um incêndio causado por uma briga entre detentos.