Rússia está 'arrastando' Pequim para conflito ao recrutar chineses, diz Zelensky

A China não reagiu a estas novas acusações, porém mais cedo desqualificou as afirmações feitas por Kiev na terça-feira de que vários chineses lutam ao lado do Exército russo na Ucrânia.

Um alto funcionário ucraniano compartilhou com a AFP um documento com os supostos nomes e dados de passaporte de 168 cidadãos chineses que a Ucrânia diz terem sido recrutados pelo Exército russo, segundo suas informações de inteligência.

- "Sem fundamento" -

Zelensky afirmou, na terça-feira, que o Exército ucraniano capturou dois cidadãos chineses que lutavam ao lado das tropas russas no leste da Ucrânia.

O presidente ucraniano publicou um vídeo no qual supostamente aparece um dos soldados chineses, vestindo uniforme de combate e com as mãos amarradas, enquanto tenta descrever para alguém fora do enquadramento o que parece ser um confronto do qual participou.