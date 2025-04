Rubby Pérez, a voz que colocou o Caribe para dançar

Com o nome de Rubby, Roberto Antonio Pérez Herrera pôs todo o Caribe para dançar com sucessos como "Volveré", "Enamorado de Ella" e "Buscando tus besos".

Nascido em 8 de março de 1956 em Bajos del Hana, começou sua carreira musical no final da década de 1970, depois de estudar no Conservatório Nacional de Música.

"Estou destruído... O melhor cantor do gênero, a voz mais alta do merengue. O amigo e o ídolo do nosso gênero acaba de nos deixar", lamentou outra lenda desse ritmo dançante, Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez se tornou famoso há mais de quatro décadas.

"Eu costumava jogar bola o tempo todo", recordou Rubby Pérez em uma antiga entrevista ao programa Al Tanto TV.

Na República Dominicana, país apaixonado pelo beisebol, seu pai era torcedor de uma das equipes locais mais populares, os Leones del Escogido, e esperava ver seu filho nos diamantes, assim como sua avó, quem o criou, torcedora de outro dos clubes mais famosos dessa nação, as Águilas Cibaeñas.