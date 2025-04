Radiografia das máfias do narcotráfico que semeiam o terror no Equador

Os Freddy Krueger causam pesadelos nas ruas, os sofisticados Peaky Blinders disputam o controle do golfo de Guayaquil e El Cuartel de la Feas controla as prisões. Estas organizações criminosas se somam aos já famosos Choneros, Lobos e Tiguerones.

Disputas mortais e alianças frágeis. Uma explosão de quadrilhas com nomes curiosos compõe o novo mapa do crime no Equador, um país encurralado pelas máfias e diante do desafio de eleger um presidente capaz de contê-las.

A própria violência muda de nome de tempos em tempos devido a uma atomização dos grupos armados e a uma combinação perfeita que abriu passagem para a guerra: portos estratégicos para a saída da droga, a vizinhança com Peru e Colômbia - os maiores produtores de cocaína -, uma economia dolarizada e instituições corruptas.

A população fica no meio do fogo cruzado. Uma comerciante vítima de extorsão lembra do dia em que uma bomba explodiu em seu restaurante em Guayaquil, capital econômica e do crime do país. "Diziam que eram da máfia, pediam 15.000 dólares [R$ 89.000] para não nos matar", conta à AFP esta mulher, que pediu para manter sua identidade em sigilo.

Os tentáculos das organizações não respeitam fronteiras. Atuam na costa do Pacífico com o apoio de cartéis do México e da Colômbia, assim como da máfia albanesa. Em seguida, cruzam a cordilheira dos Andes até cidades como Quito, Ambato e a mineira Ponce Enríquez (sul do Equador), segundo especialistas.

A segurança está no centro das campanhas presidenciais às vésperas do segundo turno das eleições, no domingo, quando o presidente Daniel Noboa, que se denomina de centro esquerda, vai enfrentar a candidata esquerdista Luisa González.