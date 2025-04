PSG vence Aston Villa (3-1) em casa pelo jogo de ida das quartas da Champions

Depois de Manchester City e Liverpool, foi a vez do Aston Villa. O Paris Saint-Germain vem jogando bem contra times ingleses nesta temporada e deu mais uma prova disso nesta quarta-feira (9), ao derrotar os 'Villains' por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Como se tivessem sido impulsionados pela derrota do Real Madrid por 3 a 0 no dia anterior, o que evitaria o confronto contra o gigante da capital espanhola em uma hipotética semifinal, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique desferiram um novo golpe — e já foram vários desde o início do ano — e se consolidaram como sérios candidatos a conquistar a primeira "Orelhuda" de sua história.

Com menos estrelas em campo que nas decepções habituais em outras edições da Liga dos Campeões, mas com um jogo coletivo, solidário e vistoso raramente visto no Parque dos Príncipes, a equipe parisiense não pareceu ter sentido uma ressaca da comemoração do título da Ligue 1 no último domingo, após derrotar o Angers. E o plano traçado pelo seu colega e compatriota Unai Emery (profusão de homens na defesa, contenção e contra-ataques rápidos) deu frutos quando uma perda de bola do lateral Nuno Mendes gerou uma jogada rápida com a bola passando por McGinn, Marcus Rashford e Tielemans. Este último deu um ótimo passe para Morgan Rangers, que superou o goleiro Gianluigi Donnarumma (35'). O gol esfriou os ânimos da torcida parisiense, que até então havia se levantado diversas vezes (em chutes de Vitinha, Ousmane Dembelé e Hakimi) e vaiava a cada vez que o argentino Emiliano 'Dibu' Martínez tocava na bola. - Show de golaços -

Mas o gol do Villa não anulou o domínio do time da casa, e cinco minutos depois aconteceu um dos gols mais bem elaborados destas quartas de final da Liga dos Campeões. Désiré Doué chutou de pé direito de fora da área sem chances para Dibu (39'). O jogo recomeçava e desta vez o time da casa não queria cometer o mesmo erro. No início do segundo tempo, Khvicha Kvaratskhelia, que havia começado como titular no lugar de Bradley Barcola, apareceu para marcar mais um golaço.

O talentoso georgiano, que veio do Napoli na janela de transferências do inverno europeu, recebeu a bola na frente, avançou até a área, passou por dois marcadores e disparou de pé esquerdo, mandando a bola para o fundo da rede, quase na altura do travessão (49'). O resultado de 2 a 1 ainda era muito apertado para ir a Birmingham com tranquilidade. Hakimi superou Dibu aos 70 minutos, mas seu gol foi anulado por impedimento.

A parte mais difícil já havia passado para o time da casa com a virada, enquanto que, para os 'Villains', a derrota apertada diante do Príncipe Harry — um fervoroso torcedor da equipe — nas tribunas não os encorajava a partir com tudo para cima e se expor a uma derrota pelo terceiro lugar. Mas eles não contavam com a força dos parisienses, que, com 28 gols, igualaram seu recorde em uma única temporada na Liga dos Campeões. O lateral português Nuno Mendes recebeu a bola de Dembélé, cortou para dentro da área e mandou a bola longe do alcance de Dibu.