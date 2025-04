Peter Navarro, o 'senhor tarifas' de Trump atacado por Musk

Um dos poucos assessores do primeiro mandato do presidente republicano que ainda faz parte de seu círculo próximo, Peter Navarro contribuiu para dar forma à doutrina protecionista de Washington, especialmente em relação à China.

Desde 2006, esse economista formado em Harvard havia reunido suas ideias em um livro de tom combativo "The Coming China Wars" ("As Próximas Guerras da China"). Em 2011, outro livro que coescreveu, "Death by China" ("Morte pela China"), argumentava que Pequim violava o princípio do comércio ao subsidiar ilegalmente suas exportações e manipular sua moeda.

A imprensa americana revelou que Peter Navarro, também professor emérito na Universidade da Califórnia em Irvine, citava um especialista aparentemente inventado em livros, Ron Vara, cujo nome é um anagrama do seu.

Essas revelações foram retomadas na terça-feira por Elon Musk, furioso pelos comentários de Navarro sobre a falta de peças americanas nos automóveis Tesla, a fábrica de carros elétricos que fundou.

O homem mais rico do mundo e braço direito do presidente Donald Trump fez o comentário em um vídeo depois que Navarro disse que ele "não é um fabricante de automóveis", mas sim "um montador" que trabalha com peças importadas da Ásia.