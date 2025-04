Panamá descarta receber bases militares dos EUA

O ministro de Segurança do Panamá, Frank Ábrego, garantiu nesta quarta-feira (9) que seu país não pode "aceitar bases militares" para a proteção do canal interoceânico, depois que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, sugeriu essa possibilidade.

"O Panamá esclareceu através do senhor presidente [José Raúl] Mulino que não podemos aceitar bases militares nem locais de defesa", assegurou Ábrego, ao lado do secretário de Defesa americano em uma coletiva de imprensa na capital panamenha.