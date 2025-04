Na Alemanha, partidos conservadores e de centro-esquerda fecham acordo para formar novo governo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O bloco bipartidário CDU, de Merz, emergiu como o mais forte nas eleições alemãs de 23 de fevereiro. Merz recorreu aos Social-Democratas (SDU), o partido de centro-esquerda de Scholz, para formar uma coalizão com maioria parlamentar.

Ainda vai demorar um pouco até que o parlamento possa eleger Merz como chanceler, talvez no início de maio. Antes que isso aconteça, o acordo de coalizão precisará da aprovação em uma votação dos membros dos Social-Democratas e por uma convenção da CDU de Merz.

Detalhes do acordo ainda não estão disponíveis.

No mês passado, os dois lados aprovaram planos no Parlamento alemão para permitir maiores gastos com defesa, flexibilizando as rígidas regras de endividamento e criando um enorme fundo de infraestrutura com o objetivo de impulsionar a maior economia europeia, que está estagnada. Fonte: Associated Press.