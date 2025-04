Mundo cultural francês é convocado a se mobilizar após relatório sobre abusos sexuais

O movimento #MeToo para denunciar o sexismo, a violência e a misoginia no mundo do espetáculo surgiu nos Estados Unidos, mas a poeira se espalhou rapidamente para a França, onde novos escândalos estão surgindo regularmente.

"O mundo do entretenimento profissional deve ouvir, ler e integrar o que está no relatório", acrescentou a presidente da comissão, a parlamentar ambientalista Sandrine Rousseau.

O diretor de cinema e roteirista Paul Schraeder ('Taxi Driver'), 78 anos, é acusado por uma ex-assistente de 26 anos de agressão e assédio sexual.

Os fatos teriam ocorrido há um ano no quarto de hotel do renomado cineasta, que tinha ido a Cannes para estrear seu filme 'Oh Canada' na competição. Schraeder nega as acusações.

O 78º Festival de Cinema de Cannes abrirá suas portas em 13 de maio, coincidindo com a sentença do julgamento de agressão sexual do cineasta francês Gerard Depardieu, cujas audiências foram amplamente divulgadas.