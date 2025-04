Líderes da América Latina se reúnem em Honduras

Presidentes da América Latina participam nesta quarta-feira (9) em Honduras de uma reunião de cúpula da Celac, que a China aproveitará para intensificar seus laços com a região, com a guerra comercial do americano Donald Trump como pano de fundo.

A IX Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) reúne 33 países, mas apenas 11 chefes de Estado ou Governo participam do encontro, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mexicana Claudia Sheinbaum e o colombiano Gustavo Petro.